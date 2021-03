L’epidemia si sposta verso l’Alto Molise, ma resta Termoli il centro più colpito: la mappa del contagio comune per comune

L’Asrem ha reso il consueto monitoraggio settimanale relativo agli attualmente positivi comune per comune. Dalla mappa si evince come sia sempre il Basso Molise l’epicentro dell’epidemia, anche se nell’ultima settimana si è spostato verso il Molise centrale e l’Alto Molise. I dati resi noti dall’Azienda Sanitaria Regionale in molti casi non collimano con quanto comunicato dai sindaci dei rispettivi centri che portano avanti un conteggio indipendente.

Il comune più colpito risulta essere sempre Termoli con 299 contagi, segue Campobasso con 196 (nel capoluogo il sindaco ha comunicato questa mattina che gli attualmente positivi sono 175), Campomarino con 113 e Agnone con 95.

Situazione migliore ad Isernia dove risultano 75 contagi. Basso Molise ancora assediato con 74 di Santa Croce di Magliano e i 60 di San Martino in Pensilis.

DATI FORNITI DA ASREM OGGI, LUNEDI’ 1° MARZO

I CONTAGI COMUNE PER COMUNE