Leonardo Nonni è un nuovo calciatore rossoblù

Nato il 15 Dicembre 1993 a Terni, Nonni ha vestito le maglie di Castel Rigone, Martina Franca, Ponsacco, Recanatese, Triestina, Jesina, Union Feltre, Tolentino e Pineto, dove ha vinto il girone F della Serie D conquistando la promozione diretta in Serie C.

Quindici gol ed esperienza da vendere per il difensore con oltre 250 partite disputate in Serie D e 9 gare in Lega Pro Seconda Divisione.

Queste le prime parole di Nonni in rossoblù: “Appena ho ricevuto la chiamata di mister Mosconi, non ho esitato. Vede il calcio come lo vedo io, fatto di fame, di grinta, di lotta. Ho parlato anche con il Direttore che mi ha illustrato il progetto…non ho avuto dubbi, non ho voluto sentire le altre squadre, la piazza di Campobasso parla da sola, è tra le più belle di tutta la categoria”.

“Mi metterò a completa disposizione cercando di dare il massimo giorno dopo giorno – continua Nonni – sono abituato a lavorare così. È importante formare fin da subito un bel gruppo per porre delle basi solide, per formare una famiglia di uomini veri”.

Su mister Mosconi: “Il mister è un grande, condividiamo gli stessi valori calcistici. Da quando l’ho conosciuto ci siamo sempre sentiti, sono veramente contento di trovarlo di nuovo qui, in questa piazza. È una garanzia”.

Benvenuto Leo!