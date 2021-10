Leonardo Manna, dell’Atletica Molise Amatori, primo nella sua categoria SM 80

Alla 46^ edizione della Half Marathon 2021 Roma-Ostia

Dopo oltre due anni dall’ultima Roma – Ostia, il popolo dei runners, domenica 17 ottobre, è tornato a colorare le strade che da Roma portano al mare. In oltre 5.000 si sono presentati ai nastri di partenza, in via Cristoforo Colombo (altezza Palalottomatica), per la 46^ edizione della Half Marathon 2021, una festa attesa da tutti gli appassionati. Il primo a tagliare il traguardo ad Ostia, nel piazzale Cristoforo Colombo, dopo i 21,097 km, è stato l’etiope Abdera Adisa Tola, con il tempo di 59′ 54″, precedendo l’italiano Daniele Meucci, che ha chiuso secondo con 1h 00′ 11″, seconda migliore prestazione di sempre di un atleta azzurro.

Diversi gli atleti molisani che non hanno voluto mancare a questo evento tanto atteso e fra questi anche 5 iscritti alla Società AMA – Atletica Molise Amatori del Presidente Franco Pietrunti, felicissimo per il risultato ottenuto dal veterano Leonardo Manna, salito sul gradino più alto nella sua categoria SM 80, avendo completato il percorso in sole 2h 22′ 27″.

Buoni i piazzamenti anche degli altri quattro tesserati dell’AMA: Enrico Patete, giunto al traguardo dopo 1h 41′ 42″, Matteo Valente, dopo 1h 42′ 53″, Enzo Di Blasio, dopo 1h 43′ 19″ e Domenico De Santis, dopo 1h 46′ 30″.

Un plauso ed un ringraziamento ai soci da parte del Presidente dell’AMA Franco Pietrunti, che auspica una seppur graduale, ma costante, ripresa dell’attività di partecipazione dei propri iscritti ai prossimi eventi sportivi.