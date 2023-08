L’eolico è utile ma non piace a tutti

Burocrazia, enti locali e comitati cittadini rallentano le installazioni in Italia, in Molise però uno dei parchi eolici più potenti del Paese

di Giusy Spadanuda

Nel 2022 l’eolico e il solare hanno superato per la prima volta il gas fossile, 22% contro il 20%, nella produzione di energia elettrica, un grandissimo passo in avanti in vista degli obiettivi europei di decarbonizzazione da raggiungere entro il 2030, ma in Italia la storia è differente, e non di poco.

Questo è quanto emerge dall’indagine del centro studi energetico Ember, all’interno del rapporto European Electricity Review, che guardando al nostro Paese ci porta a ridimensionare l’entusiasmo generale europeo. In Italia la somma di fonti eoliche e solari hanno prodotto nel 2022 solamente il 17,08% dell’energia elettrica totale, mentre l’utilizzo del gas per lo stesso scopo ammonta a più del 50%.

Queste cifre di certo non ci creano sconcerto, reduci dagli ultimi mesi in cui, a seguito della crisi energetica, siamo stati bombardati dalle notizie su una volontà politica di rendere l’Italia un hub del gas e di progettare altri due rigassificatori fissi oltre a quelli di Ravenna e Piombino. Una prospettiva però ben si allontana dal raggiungimento di uno scenario energetico sicuro e rinnovabile: creare nuove infrastrutture per la produzione di gas nelle aree del Mediterraneo e dell’Adriatico risulta infatti incompatibile con il processo di sostituzione da fonti fossili a fonti rinnovabili.

Ma perché l’adozione di energie rinnovabili, ed in particolare dell’eolico, è ancora così tanto ostacolo in Italia?

La potenza eolica installata nel Bel Paese è di circa 11,1 GW, ossia circa il 6,27% della copertura energetica nazionale e il problema maggiore alla sua espansione pare essere la burocrazia. I tempi richiesti per le autorizzazioni in Italia arrivano in media a 5 anni contro i 6 mesi dell’Europa, e nel corso del 2022 non si sono registrate autorizzazioni rilasciate. Il secondo problema è l’opposizione generalizzata che si incontra nelle popolazioni di cui si fanno portavoce i comitati locali per via dei timori sull’impatto paesaggistico e ambientale, o meglio, l’eolico va bene ma è sempre meglio averlo altrove. A questi fattori si aggiunge la paura di vedersi ridurre il valore immobiliare delle proprietà site nella zona dell’impianto (il turismo potrebbe essere scoraggiato per farla breve).

Queste sono in sintesi le stesse motivazioni che verso la fine dello scorso anno hanno mosso le associazioni locali contro l’idea di installazione del parco offshore, il progetto Maverick, previsto di fronte le coste termolesi. La pensano diversamente invece, per la maggior parte, gli abitanti dei Comuni di Castelmauro e Roccavivara, in provincia di Campobasso, che da ottobre 2022 ospitano nella zona confinante dei due enti locali sul territorio del primo, l’impianto eolico più potente d’Italia con i suoi sette aerogeneratori da 4,2 MW che producono annualmente circa 70 GMh da fonte rinnovabile. Un esempio virtuoso che dimostra quanto l’eolico possa essere fatto bene e che, con il consenso delle comunità, possa diventare un valore aggiunto, anche e persino per il turismo.