Ricco di bellissime foto e di notizie sulla speciale razza canina, è online il nuovo numero di “LeoClub”, il notiziario del Club Italiano del Leonberger edito dalla venafrana Stephanie Palumbo, a sua volta proprietaria di un magnifico esemplare della specie -enorme nelle dimensioni ma assolutamente docile- e come tale appassionata. Nella rivista ricca di dieci pagine, di bellissime foto e che è possibile leggere andando su www.leonberger.it-cil@leonberger.it sono riportate notizie su XXX° Campionato Sociale e Raduno Internazionale della razza in programma il 25 e 26 aprile prossimi a Sasso Marconi, nonché sullo Speciale Leonberger del 9 febbraio scorso ad Arezzo coi risultati conseguiti. Quindi tutto quanto c’è da sapere per il tesseramento 2020 ed informazioni preziose per la salute dei leonberger, in particolare perché guariscano dalla giardiasi, l’infezione dell’apparato digerente del cane causata da un parassita microscopico di nome Giardia lambia che viene assunto tramite ingestione orale. Al riguardo la rivista della Palumbo informa dettagliatamente su tale malattia, nonché sulla sua trasmissione, la diffusione, la diagnosi e sul trattamento per debellarla.

Tonino Atella