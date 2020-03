L’emergenza cambia le abitudini, compleanno diviso dopo 39 anni

Il 31 Marzo è il vostro compleanno come di consueto giorno speciale e di festeggiamenti, ma quest’anno a causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito il mondo intero sarà molto diverso, il coronavirus vi ha separato, ma allo stesso tempo ha fatto riscoprire a tutti noi i veri affetti. Un’epidemia che ha cambiato le nostre abitudini e stravolto il nostro modo di fare quotidiano con la quale tutta l’umanità sta facendo i conti. In questo giorno importante per voi gemelli Valter e Gianni Andreola, benché separati nelle vostre rispettive abitazioni, vi giunga con affetto il più grande e ideale abbraccio.

Tutti noi familiari e amici vi facciamo i più affettuosi auguri di buon compleanno con l’auspicio di poterci incontrare di persona quanto prima per festeggiare e brindare insieme come fatto negli anni passati. Auguri.

Antonella Andreola