«L’emergenza avanza, riaprire subito gli ospedali di Larino e Venafro»

La richiesta avanzata dai sindaci del Molise al Presidente Toma alla luce dell’escalation di casi di Covid-19

E’ un appello lanciato alle Istituzioni affinché si riaprano le strutture di Larino e Venafro per contrastare l’escalation dell’epidemia da Covid-19. E’ questa la richiesta che i sindaci del Molise fanno al presidente Donato Toma e ai dirigenti del settore sanità. «Nelle ultime ore – si legge nella nota dei sindaci – l’infezione da Covid-19 si sta intensificando in entrambe le province. Al fine di non trovarsi impreparati nel momento in cui l’epidemia raggiunga livelli di criticità si ritiene doveroso – scrivono i sindaci – invitare le autorità preposte alle scelte per contrastare il contagio dal virus a valutare ed eventualmente condividere le seguenti considerazioni e proposte. Negli ultimi giorni alcune regioni come le Marche, Abruzzo e Campania hanno deciso di riaprire delle strutture ospedaliere per destinarle ad attività di Covid-19, oppure ad attività ordinaria di pronto-emergenza. Per tale motivo si propone l’utilizzo dei nosocomi di Larino e Venafro per lo svolgimento di attività complementari rispettivamente agli ospedali di Termoli e Isernia. Tale decisione permette di separare i due flussi ed evitare la diffusione del contagio nei pronto soccorso dove è presente l’attività ordinaria; adozione di procedure e modalità straordinarie per il reclutamento del personale sanitario. In una situazione di emergenza è opportuno avvalersi di procedure e modalità straordinarie, quali l’utilizzo dei trasferimenti di urgenza dei medici della medicina territoriale che sono stati messi in ferie, oppure di quelli ospedalieri dei reparti che non lavorano perché vi è richiesta solo di prestazioni di urgenza. Inoltre è il caso di chiedere ai rianimatori in pensione presenti in Molise di rientrare in servizio».