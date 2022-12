L’emendamento per i precari Covid del Molise grazie al lavoro di Cesa e alla spinta della Boccardo

L’emendamento per la stabilizzazione dei precari Covid del Molise porta la prima firma dell’onorevole Lancellatta ed è stato sottoscritto anche dal deputato, eletto in Molise, Lorenzo Cesa. E’ stato quest’ultimo ad effettuare il pressing necessario dopo le importanti sollecitazioni che gli sono giunte dalla segretaria regionale della Uil Tecla Boccardo. Quest’ultima, cosa che abbiamo riportato più volte, resta nella lista dei papabili per la candidatura alle Regionali nelle file del centrodestra. A tenerla in grande considerazione il più importante esponente di Forza Italia in Molise, partito a cui, come noto, spetterà la scelta finale.

Dopo il pressing della Boccardo sull’onorevole Cesa si è arrivati alla presentazione dell’emendamento che è stato anche segnalato dalla maggioranza. Del resto era stata la stessa segretaria della Uil ad annunciarlo in un comunicato dello scorso 30 novembre: «La UIL ha avviato un proficuo confronto con l’onorevole Cesa che si è reso disponibile per la definizione concreta di un percorso certo e raggiungibile rispetto alla loro stabilizzazione in tempi brevi.

L’impegno assunto dall’Onorevole, prosegue la sindacalista, è stato quello di presentare un emendamento alla Legge di Bilancio che possa superare le criticità delle attuali soluzioni territoriali che difficilmente potranno dare risposte a questa situazione.

Questo è il momento giusto per sanare la questione attraverso il giusto riconoscimento del periodo lavorativo prestato, ma ciò diventa possibile solo se l’emendamento che l’Onorevole Cesa presenterà, unitamente alla delegazione parlamentare molisana, sarà inserito tra i 400 ammissibili alla Legge di Bilancio.»

Ora dopo il lavoro in tandem di Cesa e Boccardo, si attende la decisione della maggioranza relativa alla possibilità di far giungere in Aula l’emendamento per la stabilizzazione dei precari Covid del Molise.