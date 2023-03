Lego Serius Play, domani a Ripalimosani l’evento sulla comunicazione efficace attraverso l’uso dei mattoncini

L’Ares (Agenzia Regionale Servizi), da sempre attenta a promuovere e diffondere metodologie innovative nel campo della formazione sia a livello nazionale che internazionale, ha organizzato per domani, giovedì 9 marzo, un pomeriggio all’insegna della comunicazione efficace attraverso l’uso del metodo Lego Serious Play, portato per la prima volta in Molise da Maurizio Mastrangelo, facilitatore certificato del metodo. L’incontro si terrà al coworking Inflazione Caotica in contrada Pesco Farese, 6/A a Ripalimosani dalle 18 alle 20 e sarà gratuito e aperto a tutti.

Lego Serious Play è una metodologia di facilitazione orientata al confronto in contesti di collaborazione. È un acceleratore dei processi di pensiero, espressione, condivisione e decisione. Attraverso l’uso dei mattoncini Lego, impiegati come strumento rappresentativo e metaforico, la metodologia supporta gruppi di lavoro in una riflessione su un tema comune che conduca a concrete assunzioni di responsabilità condivise.

È uno strumento innovativo ed efficace per incanalare energie e conoscenze individuali nella creazione, evoluzione e trasformazione di una organizzazione o una idea. Il tema comune su cui i partecipanti all'incontro di domani lavoreranno sarà quello della comunicazione efficace.

Per maggiori informazioni si può contattare il numero 3488404701 o scrivere una mail all’indirizzo: ares.cb.marketing@gmail.com