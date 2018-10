Legno, materassi e un frigorifero: Campomarino diventa una discarica (LE FOTO)

REDAZIONE

TERMOLI

Via Vanoni da un lato e via Benedetto Croce dall’altro, due delle strade più trafficate di Campomarino e due strade che sono diventate discariche a cielo aperto. Non succede, purtroppo, solo sulle arterie di aperta campagna dove i rifiuti vengono abbandonati senza che occhi indiscreti possano osservare le “malefatte dei soliti ignoti”. A Campomarino succede anche in due zone centrali, quindi trafficate. Non è bastato neanche questo a fermare le persone che in giornata hanno abbandonato nell’incuria l’arredamento di abitazioni e interi elettrodomestici. Le foto sono state scattate dal consigliere di minoranza al Comune di Campomarino, Luigi Romano, e postate su Facebook per dare la possibilità a tutti di osservare come si sono ridotte nel degrado due zone che dovrebbero rappresentare il cuore del paese bassomolisano. Lungo quelle strade, però, sono stati abbandonati pezzi di legno, materassi e finanche un frigorifero. Tutti oggetti che dovrebbero essere smaltiti in altro modo e non buttati per strada nell’incuranza di tutti, anche di chi magari può aver visto ma non ha detto nulla. «Gentaglia che continua a inquinare un territorio che non merita. Possibile che nessuno venga mai beccato? Eppure ci troviamo in zone molto battute da tutti – ha affermato Romano – anche da chi è tenuto a questi tipi di controlli. Ma dico, di grazia, perché non si porta questo materiale direttamente all’ecopunto? E’ così complicato?».