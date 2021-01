Legno e pietra, “Contrasto” e raffinatezza. La Cucina d’esperienza dello chef Lucio Testa

L’eleganza non è mai fine a sé stessa quando si parla di gastronomia e, nel caso in questione, quando si viene accolti nel ristorante “Contrasto” che Lucio Testa ha aperto al civico 55 di via Roma a Cercemaggiore dal luglio del 2019.

Una sfida che un giovane e promettente chef molisano può dire di aver raccolto e vinto al termine della lunga esperienza “stellata” accumulata nel tempo nonostante la sua giovane età. Prima gli studi presso l’Alberghiero di Vinchiaturo e poi il perfezionamento in una prestigiosissima accademia: la Scuola Internazionale “Alma” a Colorno in provincia di Parma che ha avuto come rettore la stella più brillante dell’Alta Cucina mondiale: il maestro dei maestri: Gualtiero Marchesi.

Dopo aver concluso brillantemente gli studi presso questa università che annovera fra i suoi studenti grandi chef che portano per il mondo il messaggio della migliore Cucina italiana, Lucio Testa ha iniziato un percorso di formazione che lo ha portato a Campione d’Italia per uno stage presso un ristorante stellato (dove si è guadagnato sul campo un’assunzione per ben due anni) e poi addirittura in Francia a Lione presso il Tre Stelle Michelin “George Blanc”.

“Contrasto” è un ristorante che riceve i suoi clienti in un ambiente accogliente distribuito su due piani rialzati dove nulla è lasciato al caso, dove eleganza e raffinatezza sono gli “ingredienti” che rappresentano il valore aggiunto in un contesto di arredi di alta classe completano la “cucina di esperienza” applicata da chef Lucio.

Giovane professionista che guarda all’innovazione senza mai dimenticare la tradizione della cucina tipica molisana. La rivisitazione in chiave moderna della “gelatina di maiale” utilizzando un taglio pregiato come il filetto è solo uno degli esempi contenuti in un menu ricco ma mai confusionale, che accarezza e ammalia anche i palati più esigenti.

Dall’aperitivo ai dolci, passando per primi, secondi e contorni totalmente realizzati nalla cucina “Contrasto” dove è vietato l’ingresso a prodotti lavorati o semilavorati. In carta vini di altissimo livello accompagnano pranzi, cene o colazioni di lavoro, suggeriti da chef Lucio che interpreta questa professione coccolando personalmente i clienti assieme ai suoi 4 collaboratori in sala e ai fornelli.

Fino a 20 coperti con tavoli adeguatamente distanziati non solo per le esigenze di questo periodo, ma così sitemati per donare all’ospite quell’atmosfera di riservatezza tipica di un ristorante di alto livello dove cortesia e professionalità si fondono per completare piatti frutto di ricette che attingono a prodotti del territorio.

Il percorso “stellato” di chef Lucio Testa sarebbe già un buon motivo per regalarsi un appuntamento con la buona cucina italiana e molisana. Ma il nostro suggerimento non si limita solo a ciò, perché unn pranzo o una cena da “Contrasto” davvero merita. E per chi volesse decidere di trattenersi in questo ambiente, chef Lucio mette a disposizione che tre locali nel Bed & Breakfast annesso al ristorante. Tutto da provare. (http://contrastoristorante.it/contatti/)