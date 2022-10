Legionella, stabili i 4 pazienti molisani: si attende l’esito dell’indagine epidemiologica

I pazienti hanno tra i 60 e i 75 anni e due sono ricoverati al Cardarelli, altri due al San Timoteo

Stabili le condizioni dei quattro pazienti molisani a cui nei giorni scorsi è stata diagnostica la legionella. I due di Campobasso, 60enne e un 75enne, sono ricoverati presso il Cardarelli di Campobasso, uno in Medicina e l’altro in Malattie Infettive. I due Termoli, un uomo di 73 anni e una donna di 61 anni, si trovano presso il San Timoteo della città adriatica.

Le condizioni sono stabilite stabili e al momento non sembrano esserci correlazioni tra i due pazienti di Campobasso e nemmeno tra i due bassomolisani. Ad ogni modo c’è attesa per le determinazioni del Dipartimento di prevenzione dell’Asrem che sta svolgendo l’indagine epidemiologica per risalire alla natura del contagio. Una serie di interviste ai pazienti e ai lori familiari per riuscire a comprendere come possano aver contratto il batterio che, nelle forme più gravi, sfocia in una polmonite severa.