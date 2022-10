Legionella, salgono a 4 i casi in Molise: due di Campobasso e due di Termoli

Allertato il Dipartimento di prevenzione dell’Asrem che sta conducendo un’indagine epidemiologica

Sono saliti a 4 i casi legionella in Molise in poche settimane: due sono stati riscontrati a Campobasso e un 60enne e un 75enne sono ricoverati al Cardarelli, rispettivamente in Medicina e in Malattie Infettive. Due, invece, sono stati riscontrati a Termoli.

Il primo caso, come ampiamente documentato, si è verificato il 9 ottobre e successivamente il 60enne fu trasferito in Terapia Intensiva. Nei giorni scorsi, dopo il miglioramento delle sue condizioni fisiche ha lasciato la Rianimazione.

L’ultima diagnosi è arrivata ieri, mercoledì 26 ottobre, al Cardarelli e si tratta di un uomo di 75 anni che è stato trasferito in Malattie Infettive. Altri due casi riguardano persone di Termoli.

E’ stato allertato il Dipartimento di prevenzione dell’Asrem che, comunque, aveva già avviato l’indagine epidemiologica, come da prassi, già agli inizi di ottobre quando fu diagnosticato il primo caso.

Le legionelle sono presenti negli ambienti acquatici naturali e artificiali: acque sorgive, comprese quelle termali, fiumi, laghi, fanghi, ecc. Da questi ambienti raggiungono quelli artificiali, come condotte cittadine e impianti idrici degli edifici, quali serbatoi, tubature, fontane e piscine, che possono agire come amplificatori e disseminatori del microrganismo, creando una potenziale situazione di rischio per la salute umana.

La legionellosi viene normalmente acquisita per via respiratoria mediante inalazione, aspirazione o microaspirazione di aerosol contenente Legionella, oppure di particelle derivate per essiccamento.

Ricordiamo inoltre che la legionellosi non è una malattia contagiosa. La trasmissione della Legionella avviene solo inalazione di particelle di acqua (aerosol infetto). Sebbene potenzialmente possibile, non è un rischio concreto la trasmissione da parte di persone infette.