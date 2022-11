Legionella nell’acqua dell’ospedale, attivate urgenti misure di prevenzione

“A seguito della comunicazione Arpa Molise, pervenuta in data odierna, riguardante la positività per legionellosi dei prelievi effettuati sulla rete idrica ambientale del P.O. di Termoli, si richiede con urgenza, nelle more dell’acquisizione dei dati del caso in oggetto, il tempestivo inizio del trattamento per la prevenzione e il controllo previsto dalle linee guida dell’I.S.S. anno 2015”. E’ quanto richiesto dal direttore sanitario del San Timoteo di Termoli, Petrocelli, in una nota inviata nella giornata di ieri, 7 novembre, al responsabile dell’ufficio tecnico del San Timoteo, al responsabile Siram, ai direttori delle unità operative del San Timoteo e ai coordinatori infermieristici dell’ospedale di Termoli.

La raccomandazione è quella di “evitare l’uso dell’acqua potabile allo stretto necessario ed evitare docce, nebulizzazioni ecc”. Una situazione sicuramente difficile quella in basso Molise dopo che già in altre zone della regione si erano verificati nelle settimane passate dei casi di legionella proprio per l’utilizzo dell’acqua.