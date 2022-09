Leggero malore ieri pomeriggio per l’arcivescovo di Campobasso-Bojano, Giancarlo Bregantini.

Il prelato, dopo un primo accesso al Pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Campobasso, è stato trasferito in ambulanza al Neuromed di Pozzilli (Isernia) per ulteriori accertamenti.