Leggere per sentirsi protetti, 30 libri per i bambini del Cardarelli

La libreria “Giunti al Punto” ha donato volumi frutto delle vendite delle opere del festival Poietika 2019

REDAZIONE

Leggere per favorire lo sviluppo a livello intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale dei primi anni di vita del bambino che avrà affetti anche per l’età adulta. È il significato della campagna di donazione “Nati per leggere”, della libreria “Giunti al Punto” di Campobasso che questa mattina, sabato 23 novembre, ha regalato 30 volumi ai bambini dell’Unità Operativa di Pediatria dell’ospedale Cardarelli.

Presenti all’evento il primario, Vincenzo Santillo, Ilaria Mastrangelo (libraia Giunti al Punto), il pediatra Sergio Zarrilli, referente in Molise dell’Acp (Associazione Culturale Pediatri) nonché del progetto “Nati per Leggere” e il presidente della Fondazione Molise Cultura, Antonella Presutti. Infatti, grazie al sostegno del pubblico di Poietika 2019, la donazione ha rappresenta il 15% degli incassi del punto vendita della libreria nell’ultima edizione del festival promosso da Regione Molise e Fondazione Molise Cultura, grazie all’acquisto delle opere degli ospiti presenti durante le iniziative pomeridiane e serali. L’iniziativa rappresenta un primo tassello nella responsabilità sociale che Poietika, insieme alla Fondazione Molise Cultura, porterà avanti nel 2020 con il coinvolgimento delle realtà locali per un Festival sempre più integrato e partecipativo.