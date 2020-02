Legge trasporti, De Chirico: non è il lotto unico ad essere stato impugnato

E’ intervenuto sulla questione della legge trasporti, il consigliere regionale del MoVimento 5Stelle De Chirico. «Legge impugnata: doppia sconfitta di Niro. Vi ricordate della legge regionale sui trasporti che pochi giorni prima di Natale vide Niro e Toma soccombere in aula alla nostra iniziativa opposta alla loro, lotto unico vs due lotti di gara?

Come sta accadendo troppo spesso in questa legislatura, anch’essa è stata impugnata e passerà quindi al vaglio della Corte costituzionale. Ma assolutamente non è il lotto unico ad essere stato impugnato come fa intendere con esultanza Niro sui titoli di giornale, ma quel nostro comma sulla modifica dei “contratti ponte” per tutelare i dipendenti, un comma a questo punto sostanzialmente superfluo e che può essere stralciato. Perché in questo modo, si legge sulla delibera del C.d.M., implicitamente quei contratti verrebbero confermati, prorogando la validità degli attuali affidamenti alle imprese private concessionarie già operanti, nonostante il termine ultimo del 3 dicembre 2019 fissato dalla normativa comunitaria, che costituisce il termine di chiusura del periodo transitorio ed il limite ultimo accordato agli Stati membri per conformarsi alle disposizioni dettate dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1370/2007 in materia di gare di appalto. In pratica viene ribadito che il contratto doveva essere aggiudicato entro il 3 dicembre 2019 e tassativamente avvenire con “procedura di gara equa, aperta a tutti gli operatori” nei rispetto dei “principi di trasparenza e di non discriminazione”. Di fatto io leggo la certificazione di una doppia sconfitta dell’Assessore ai trasporti Niro: in primis il lotto unico non viola alcuna norma comunitaria in materia di tutela della concorrenza, assunto sul quale era basato tutto il suo progetto di cambiare la legge originaria al fine di sdoppiare la gara di appalto in due lotti; in secondo luogo se la Regione non è riuscita ad aggiudicare il contratto entro quei termini, la responsabilità è solo sua che, nonostante le precedenti promesse di rispetto dei tempi, ha voluto a tutti i costi perseguire un progetto più complesso e differente da quello previsto dalla legge vigente, di fatto procrastinando incautamente i tempi.

È oggi siamo costretti ad andare avanti, in maniera illegittima come affermato dal Consiglio dei ministri, con dei milionari affidamenti diretti ad imprese come quelle di Larivera o Sati. Affidamenti diretti sin dal lontano 1 gennaio 2004. Sembra quasi fatto apposta…