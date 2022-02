Legge regionale sui tartufi, c’è il parere favorevole della II commissione

Il provvedimento che disciplina la raccolta, la coltivazione e il commercio del prezioso tubero, a firma di Micone, D’Egidio e Di Lucente, passerà ora all’esame dell’assemblea di Palazzo D’Aimmo

La II commissione consiliare regionale, presieduta da Michele Iorio, nella seduta di questa mattina ha reso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole alla proposta di legge regionale numero 69, di iniziativa dei consiglieri Salvatore Micone, Andrea D’Egidio e Andrea Di Lucente, in materia di “Norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio dei tartufi e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale”. L’iniziativa legislativa passa ora all’esame del Consiglio regionale per le determinazioni conclusive.