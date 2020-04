Legge di Stabilità, personale dalle Comunità Montane per coprire posti liberi negli enti locali

Coinvolte anche associazioni di comuni e amministrazioni pubbliche regionali

Tra le maggiori novità introdotte dalla Legge di Stabilità c’è la modifica all’articolo 2, comma 2, della legge regionale 19 ottobre 2012, n. 22, “Disposizioni urgenti per la liquidazione ed estinzione delle Comunità Montane”. «La proposta – si legge testualmente – interviene in merito alla possibilità per la Regione di favorire la copertura di posti liberi e disponibili negli organici di enti locali, associazioni di comuni ed altre amministrazioni pubbliche regionali, con personale proveniente dalle soppresse Comunità Montane, portando il periodo di validità della disposizione da sette a otto esercizi successivi all’entrata in vigore della legge, al fine di uniformare il riordino complessivo in tema di funzioni e di esercizio associato».