Legge di stabilità, emendamenti fiume

– prima negato dal Governatore Toma, poi obbligato a tornare sui suoi passi dai numeri dell’aula (grazie ai colleghi Calenda, Romagnuolo, Iorio e dei 5 Stelle), è stato modificato solo testualmente. La finalità resta intatta e meritoria per i servizi, e in aula ci siamo battuti per una maggiore chiarezza anche per il destino del personale. Insieme al collega Vittorino Facciolla, abbiamo infatti precisato che oltre alle attività, anche il numero dei dipendenti in servizio non venisse ridotto. Ma purtroppo, su questa ultima garanzia, il Presidente Toma non ha inteso accogliere la nostra proposta, che avrebbe offerto certezze anche al personale regionale. Restano ad ogni modo assicurati sull’intero territorio della Regione, in particolare per Termoli e Isernia, tutti i servizi essenziali attualmente in essere, in attesa della necessaria riorganizzazione generale delle strutture e del personale regionale, che evita il depauperamento dei diritti di cittadinanza e l’accentramento dei servizi, assicurando continuità nelle prestazioni amministrative erogate in favore dei cittadini.» Successivamente la discussione è stata incentrata sulla regolarità dei contributi previsti a Comuni e cittadini dagli Ambiti Sociali. Ritardi che – secondo l’opposizione Pd – si ripercuotono sui servizi a categorie svantaggiate. Su questa base l’emendamento (bocciato poi dalla maggioranza) chiedeva l’anticipo delle somme, un problema che, del resto riguarda anche le imprese coinvolte nella ricostruzione post sisma ma che, in base alle formulazioni espresse dalla dirigenza regionale sul tema, non appare proponibile. Di rilievo l’emendamento, approvata all’unanimità, presentato dai consiglieri Pd per l’istituzione di un fondo quantificato dai tecnici in 30 mila euro in favore del reinserimento dei cittadini di origine molisana residenti in Venezuela.

Infine il blitz sulle nomine nelle partecipate e specialmente per il cda di Molise Acque. In mancanza dell’impegno del Consiglio, tre giorni prima della loro scadenza, saranno i presidenti Toma e Micone, a nominare vertice e componenti, facendo scattare i poteri sostitutivi.