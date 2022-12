Legge di Bilancio, la Uil in piazza: “Schiaffo al sud con un Molise sempre più povero”

“L’articolo 143 della legge di Bilancio è uno schiaffo al sud con un Molise sempre più povero dall’assistenza alla sanità, dal trasporto alla viabilità, dalla formazione ai servizi pubblici essenziali”. È il grido disperato che si alza dalla manifestazione odierna in piazza Pepe a Campobasso organizzata dalla Uil Molise con in testa la segretaria regionale, Tecla Boccardo, che attacca a testa bassa l’autonomia differenziata proposta dal ministro leghista, Roberto Calderoli: “Prima dell’autonomia differenziata vanno garantiti a tutti gli stessi diritti , colmando innanzitutto le diseguaglianze esistenti tra nord e sud per avere lo stesso punto di partenza, che non può essere quello attuale. Questa norma non garantisce né i Lep (livelli essenziali delle prestazioni) né i principi di perequazione e solidarietà previsti nell’articolo 119 della nostra Costituzione. Com’è chiaramente scritto nel documento di parifica del Bilancio della Corte dei Conti il punteggio della griglia dei Lea (Livelli Essenziali di Assistenza) nel 2019 (ultimo dato disponibile) è pari a 150, cioè al di sotto del punteggio minimo che è 160. Noi partiamo da qui”.

Stesso discorso “per il trasporto pubblico locale nel cui bando il costo chilometrico è identico a quello di 10 anni fa e rimanda al taglio dei servizi per la eventuale compensazione dell’adeguamento Istat, mentre per l’istruzione – aggiunge Boccardo – sono previsti nuovi tagli che vedranno quasi dimezzate le autonomie scolastiche nella nostra regione. Nell’arco dei prossimi 10 anni le nostre scuole statali saranno probabilmente regionalizzate. Quindi, secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio, se le risorse per garantire i fabbisogni standard saranno stabilite in base alla media del costo storico triennale, con molta probabilità il Molise non avrà le risorse necessarie per garantire i servizi”. Dunque, “come si potrà garantire l’assistenza, il welfare e altro in una regione dove l’85% del bilancio è assorbito dalla spesa sanitaria, con un disavanzo che colloca il Molise tra le regioni più indebitate d’Italia? Con l’autonomia differenziata prevista dalla legge di bilancio, di fatto – conclude la segretaria regionale – sono a rischio i diritti di cittadinanza per dei molisani”.

Legge di Bilancio, la Uil in piazza: “Schiaffo al sud con un Molise sempre più povero” Indietro 1 di 11 Avanti