Legenda di piante. Nostra protezione ed equilibrio in terra

Ritengo che il rispetto per l’Ambiente e per la Terra sia soprattutto un discorso culturale che include l’attenzione nei confronti del nostro Patrimonio Naturale. Le Piante sono la prima ricchezza che possiede il Pianeta, infatti come spiega Stefano Mancuso (https://www.giunti.it/autori/stefano-mancuso-878), Direttore del Laboratorio internazionale di neurobiologia vegetale (LINV), esse sono esseri intelligenti che rappresentano la maggior parte del sistema Terra poiché la loro biomassa incide per il 99,7% su tutto il resto.

Mi occupo da sempre di Bellezza e Paesaggio in tutte le sue forme artistiche, sono fermamente convinto che il mondo vegetale si configuri come l’opera d’Arte di Dio, le braccia tese al cielo per ricollegarci alla sfera celeste, pertanto trovo che sia questa anche la missione dell’opera LegenΔe di Piante, Nostra Protezione ed Equilibrio in Terra (https://www.bertonieditore.com/shop/it/libri/1034-legene-di-piante.html), il nuovo libro di Patrizia Boi e Lidia Costa, appena pubblicato da Bertoni Editori, con Immagini di Sergio Pessolano e con la partecipazione di Lucia Berrettari.

Per Patrizia e Lidia, l’Ambiente in cui viviamo è popolato da colossi vegetali vivi, Piante, Alberi, Arbusti, Germogli, Frutti, che non sono un oggetto ornamentale atto solo ad abbellire lo spazio, ma costituiscono lo spazio stesso e compongono l’universo narrativo da cui tutto deriva, essendo essi stessi Dio incarnato nella Natura. Le Piante, infatti, contribuiscono ad arricchire le nostre esistenze come schiere di angeli che guidano i nostri passi. Esse compiono ogni loro azione senza muoversi, sempre ferme nello stesso luogo, forti dei loro radicamenti, mentre il posto si trasforma tramutandosi in un’altra realtà, in un altro momento storico, in un altro tempo, piantate a terra come il destino. Il loro carattere femmineo di Signore del Bosco, i loro tronchi maschili come Guardiani della Foresta, la consapevolezza del loro potere interiore, sono valori impossibili da sradicare, perché esse sono la struttura sulla quale tutto si regge. Non per niente l’Albero di Yggdrasill, nella mitologia norrena, era l’albero cosmico che forniva impalcatura ai nove mondi, un frassino, simbolo sempreverde dell’eterno fluire della vita attraverso i vari stadi dell’esistenza, intorno al quale si fondevano lo spazio astronomico e il tempo cosmico.

E proprio da un Albero Cosmico, il Frassino del Tempo senza Tempo, in LegenΔe di Piante, nascono tutte le altre specie vegetali, si espandono nel suolo con le loro colossali radici e sovrastano gli altri esseri con la loro saggezza e con la possanza dei loro tronchi. Gli Alberi interagiscono tra di loro attraverso relazioni radicali, comunicano nel silenzio ovattato della Natura, si alleano per resistere alle intemperie e alle azioni degli altri esseri della Foresta e sono capaci, con le loro proprietà curative, di guarire gli uomini e persino gli animali. La Forza dell’impalcatura è nella collaborazione collettiva che è stata riprodotta in questo libro integrando il talento narrativo di Patrizia, la conoscenza Erboristica di Lidia, la capacità di percezione di Lucia, la visione straniante di Sergio che presta le sue immagini archetipiche alla creatività delle tre Donne riportando la loro narrazione ai racconti antichi intorno ai fuochi.

Fotografia di Sergio Pessolano – Ivana e la Sequoia Illuminata

E il titolo dell’opera è emblematico della funzione che Patrizia, Lidia e Lucia, hanno voluto attribuire al contenuto di queste pagine. Si tratta di Abachi di Piante (Legende), ma anche delle loro Storie (Leggende), che si trasformano l’una nell’altra a seconda che siano Lidia e Lucia, oppure Patrizia ad interpretarle. E il significato simbolico della lettera maiuscola dell’alfabeto greco, ‘Δ’, è l’oggetto magico che possiede il Potere alchemico di questa trasmutazione. Il Delta, inoltre, somiglia anche all’occhio di Dio che può produrre qualsiasi cambiamento nel mondo visibile e nel mondo invisibile.

Lidia Costa ha il compito di illustrare le virtù, le proprietà fitoterapiche, il valore simbolico, le leggende, gli usi magici, di ogni specie vegetale scelta, come farebbe una Donna di Medicina, una specie di strega delle Erbe che per tutta la vita ha studiato le doti delle Piante. È colei che svela i segreti di ogni pianta curativa, mentre Lucia Berrettari ne interpreta le caratteristiche emozionali. La missione di Patrizia Boi, invece, è quella di raccogliere tutte queste informazioni e riversare ogni conoscenza nelle sue storie, in un mondo incantato situato tra la Fiaba, la Favola e la Leggenda, dove la Natura è sovrana incontrastata, gli Alberi mostrano le loro radici di fermezza, la loro pelle robusta fatta di corteccia, la chioma verdeggiante e fluente come la capigliatura di una Sposa.

I mesi dell’anno scandiscono il ritmo delle storie, il tempo dell’assoluto e dell’eterno, della luce e del buio, della salute e della malattia, dell’estate e dell’inverno, nel quale tutto è possibile e verosimile, dove gli archetipi regnano sovrani e il mistero seduce ogni lettore, lo prende per mano conducendolo nelle avventure magiche e incantate di piante differenti. A completare un’opera così ben architettata contribuiscono le straordinarie immagini di Sergio Pessolano, il medico, fotografo di senso che scava nelle radici dei Popoli e coglie con i suoi scatti l’estrema bellezza delle origini. La sua professione di Medico serve a coadiuvare quella di fotografo per dare medicamento e guarigione ricucendo le ferite aperte nell’occhio invisibile del tempo, tra sguardi curiosi di bambini, volti rugosi di vecchi, facce immortalate in attimi di eternità, rimuginando, tra le rughe segnate dalla vita e i sorrisi innocenti, sugli insegnamenti trasmessi dalla scrittura ispirata delle sue compagne.

Fotografia di Sergio Pessolano – All’ombra del grande Tiglio

Rammentiamo che le Fiabe non sono mai state per i bambini, ancor più quelle di Patrizia perché, sia che siano di radice favolistica, di natura leggendaria o archetipica, sono intrise di sacralità, eros e poesia. Ci si addentra come fanciulli curiosi nel viaggio contemplativo tra l’Abete innevato e l’Acero spiritoso, tra la Betulla cosparsa di occhi e il lamento dei Faggi, intrigati dalla magia della Sequoia e dalla conoscenza della Quercia, incuriositi dal Tiglio, dal Fico e dall’Olivo, per concludere il percorso nell’inverno solitario del vecchio Olmo.

Appare davvero interessante la conoscenza dei talenti di ogni specie vegetale, dei numerosi usi che se ne sono fatti, delle storie che hanno ispirato, dei simboli e cui si legano, della sapienza popolare che ci ha tramandato tutto questo. Gli Alberi, la Terra, il Cielo, le Stelle, le acque superficiali e quelle profonde, gli esseri elementali della natura, gli orizzonti di chi vive in movimento senza muovere un passo, nell’intreccio delle radici sotterranee, nel mistero del sottosuolo e dell’occulto, nella fantasia delle diversità di carattere, nello scenario variopinto delle stagioni.

Mi piace concludere con una affermazione di Patrizia: «Io scrivo sotto dettatura, mi muovo nel mondo degli esseri invisibili che popolano i mondi sottili e ascolto cosa hanno da raccontarmi, mi fermo a guardare ogni pianta e percepisco i suoi suggerimenti, sento tutta la musica che emerge dal mistero di quei rami contorti, dal fogliame scosso dal vento. Sulle strade trafficate della capitale, nel silenzio di un bosco, accanto al letto di un fiume, in riva ad un lago sinistro, guardando le onde arrabbiate del mare, nell’incanto di un tramonto, nella bellezza di un’alba, queste signore eleganti mi fanno compagnia, le loro anime si manifestano con voci e canti, che guidano i miei giorni e le mie notti non temendo mai la pagina bianca. Il caos e la marea di notizie che mi raggiungono entrano nel gioco delle mie creature fatate, degli spiritelli scherzosi, delle visioni velate di mistero e si propagano come echi distanti mentre seguo la Luce che illumina la penna nella sua danza magica sul foglio. La osservo come venisse da un’altra Galassia, sospinta dal nulla del tempo e mi sento invadere da un senso infinito di piacere. L’immaginazione crea mondi e può combattere mostri e ombre, può trasformare il Drago e rendere più interessante la quotidianità dell’esistenza».

Roberto Luciani, autore dell’articolo, è anche Autore della Prefazione dell’Opera. Direttore dell’Istituto Universitario “Restauro Roma” e docente all’Università e-Campus, ha insegnato all’Università di Ravenna e alla Pontificia Università Lateranense dove è stato anche Direttore di Master. È autore di oltre 80 monografie pubblicate da istituzioni pubbliche e importanti case editrici, tradotte in varie lingue e distribuite anche all’estero. Dal 1981 al 2017 nei ruoli del Ministero della Cultura con la qualifica di Architetto Direttore; nel 1998 nominato con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici Componente dell’Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; nel 2009 nominato con decreto interministeriale (Ministro della Cultura e Ministro Affari Esteri, art. 16 Legge n. 401/90) Esperto di beni culturali presso la Direzione Generale per la promozione e la cooperazione culturale del Ministero degli Affari Esteri, nonché Coordinatore della Collezione d’Arte Contemporanea della Farnesina. È presente nel Getty Vocabulary Los Angeles USA (Italian architect, art critic, and writer) e nell’enciclopedia Wikipedia. Nel 1995 è decorato “Commendatore al merito della Repubblica Italiana”.

Patrizia Boi https://www.meer.com/it/authors/59-patrizia-boi

La Cantastorie: specializzata nei Viaggi dell’Eroe, nella Simbologia delle Piante e nella conoscenza degli Esseri Elementali. Ha pubblicato Romanzi, Racconti, Fiabe, Saggi e Biografie, collabora con varie riviste, per le quali scrive articoli, recensioni e interviste. Libri: Mammoy – di Catorchio, Cletus e altre avventure (2019), Editrice “dei Merangoli”, illustrazioni Niccolò Pizzorno; Ingegneria Elevato n – Ingegneria del Futuro o Futuro dell’Ingegneria? (2017), coautore Maurizio Boi, Editrice “dei Merangoli”, Immagini Sergio Pessolano; Storie di Magia (2011), illustrazioni Maria Cristina Lo Cascio, Happy Art Edizioni; Donne allo specchio (2006), L’Autore Libri Firenze.

Lidia Costa https://www.youtube.com/watch?v=l2OjU7nnHug

L’Erborista: ha gestito varie Erboristerie a Firenze, come Naturalmente Verde, Il decotto, Il principio attivo, Un sacco di riso, Cibaria. Ha svolto attività di consulenza e tenuto seminari nel campo della naturopatia, floriterapia, dell’alimentazione macrobiotica e delle frequenze quantiche. Come un’antica guaritrice, ha composto tisane, macerati glicerici e intrugli vari, dispensando consigli, ricette e simpatia. Ha partecipato a molti eventi de Il giardino del tempo, un nuovo spazio di Firenze concepito per ritrovare il tempo per sé stessi, dove ha tenuto diversi open day della serie “Erboristeria e dintorni”. Ha lasciato il proprio corpo a luglio del 2022.

Lucia Berrettari https://www.costellazionidelbenessere.it/

La Costellatrice: da 20 anni si occupa di Costellazioni familiari, Operatrice olistica certificata SIAF. Autrice, insieme a Catia Vuono, di Costellazioni familiari e medicina cinese, Europa Edizioni, 2022.

Sergio Pessolano http://www.sergiopessolano.it/Il Fotografo: «Credo che l’unica ricchezza dell’uomo sia l’uomo stesso. Io cerco di preservare soltanto una piccola parte di questo immenso patrimonio fatto di gesti, sguardi, attimi». Sua opera il reportage etnico: Frammenti di un mondo – Edizioni “La camera Verde”.