Legambiente: «Nei limiti di legge i punti monitorati nelle acque del lago di Occhito»

Sono stati due i punti monitorati quest’anno dalla Goletta nelle acque del Lago di Occhito e sottoposti ad analisi microbiologiche. Tutti e due sono risultati nei limiti di legge. Nel mirino ci sono sempre canali e foci, i principali veicoli con cui l’inquinamento microbiologico, causato da cattiva depurazione o scarichi illegali, arriva nei laghi. È questa in sintesi la fotografia scattata nella tappa molisana lungo le sponde del Lago di Occhito da un team di tecnici e volontari di Goletta dei Laghi, la campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo stato di salute dei bacini lacustri italiani. I risultati sono stati presentati all’interno di una conferenze stampa a cui hanno partecipato la Presidente di Legambiente Molise, Manuela Cardarelli; la Presidente Circolo Fortore, Federica D’Amico e il sindaco di Pietracatella, Antonio Tommasone. “Dato la buona riuscita dello scorso anno, la seconda edizione di Goletta dei Laghi molisana è stata riorganizzata sul Lago dell’Occhito – dichiara Manuela Cardarelli, Presidente di Legambiente Molise -. Un invaso artificiale di notevole importanza considerando che non solo è il più grande in Molise ma anche perché è confine naturale tra le due regioni (Molise e Puglia). Anche quest’anno la buona qualità delle acque è sinonimo di sviluppo dello stesso in termini turistici, ambientali ed economici. La tutela dell’invaso è sotto l’occhio di tutti i comuni confinanti e ne è prova il contratto di lago sottoscritto prima dell’era covid. I due punti campionati questo anno sono stati studiati in modo da analizzare due punti diversi. Il primo, dove sono collocati i due depuratori di Macchia Valfortore e Pietracatella, l’altro Fosso Giuriaci è, per le sue caratteristiche geomorfologiche, volto allo sviluppo turistico dell’invaso”.