Legambiente, la regione Molise quarta per consumo di suolo secondo il Rapporto Spiagge 2023

Circa 10 chilometri su 32 dell’intera costa molisana presentano fenomeni di erosione

di Giusy Spadanuda

«Tra il 2006 e il 2019 sono stati modificati 1.771 km di costa naturale bassa su 4.706 km in totale, pari al 37,6% da quanto ci mostrano i dati Ispra», questo è quanto dichiarato da Legambiente che, nel suo Rapporto annuale di mappatura delle spiagge italiane, lancia l’allarme sulle condizioni delle aree costiere indicandole come tra le zone più fragili e in sofferenza della Penisola.

Il 25 luglio scorso, al Tavolo tecnico interministeriale del Governo sulle concessioni balneari, Legambiente ha presentato il suo report evidenziano la necessità di intervenire sulla gestione, difesa e preservazione della morfologia delle spiagge italiane, proponendo un pacchetto di sette misure.

La novità di quest’anno del Rapporto è «il dato sull’impatto degli eventi meteo climatici mappati dall’Osservatorio CittàClima di Legambiente, il livello di erosione costiera tra il 2006 ed il 2019 analizzato da Ispra, la mappatura delle aree e dei porti inondabili al 2100 effettuata da Enea, – dichiara Legambiente – e l’insieme di questi dati rappresenta la base per capire in quale situazione si trovano le coste italiane e quali sono i rischi futuri».

In un tale disastroso contesto, la nostra regione non se la passa bene! Il 32% della costa molisana presenta fenomeni di erosione, e dati allarmanti riguardano anche il fenomeno del consumo del suolo con i quali il Molise guadagna un quarto posto nella classifica nazionale con il 7,16% per incremento di consumo nelle aree costiere.

Sembra passata un’infinità di tempo da quando, 10 anni fa, l’allora Governo regionale Iorio con l’Assessore ai Trasporti Chieffo approvò due proposte di delibere per la salvaguardia e la tutela della costa molisana, per un valore totale di circa 2,5 mln di euro da utilizzare sul litorale nord molisano. L’obiettivo era tutelare le coste molisane dalle mareggiate e dal fenomeno dell’erosione creando le premesse per un rilancio delle stesse. Evidentemente lo sforzo non è stato abbastanza, alla luce dei dati che presentati dal Rapporto.

Il problema, come denuncia Legambiente, non può essere arginato tramite pennelli o barriere frangiflutti che arrivano in totale a ben 10.500 opere di cemento lungo le coste italiane, anzi tali costruzioni rischiano solo di peggiorare la situazione dei litorali modificando inevitabilmente le correnti marine e spostando il problemi su altri tratti di coste Bisogna sulle concessioni, che coinvolgono quasi il 20% della costa, e quelli sulla costa non campionata o inquinata, pari al 4,5 per cento del totale. Sicuramente le condizioni metereologiche e gli eventi di cambiamento climatico che stiamo vivendo costituiscono la causa principale dell’erosione, si pensi alle inondazioni, alle grandinate o alle trombe d’aria sempre più frequenti anche sulle nostre spiagge, ma d’altra parte le concessioni balneari e i permessi edilizi abusivi non aiutano di certo a prevenire il fenomeno.

Speriamo che almeno venga rispettata l’ordinanza balneare emanata a maggio scorso, la quale detta norme e prescrizioni ai concessionari, ai Comuni e agli utenti sull’uso delle spiagge libere per la disciplina delle attività consentite sul demanio marittimo a finalità turistico-ricreative.