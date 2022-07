Legalità e sicurezza delle imprese in materia di video-allarme antirapina, sottoscritto il Protocollo d’intesa￼

Ieri, 27 luglio, è stato sottoscritto in formato digitale dal Prefetto Francesco Antonio Cappetta e dai Presidenti di Confcommercio – Imprese per l’Italia di Campobasso, Paolo Spina, e dell’AS.C.E. Confesercenti Provinciale di Campobasso, Pasquale Oriente, il Protocollo d’Intesa per l’attuazione del “Protocollo quadro per la legalità e la sicurezza delle imprese in materia di video-allarme antirapina”.

L’atto pattizio si colloca nell’alveo degli accordi raggiunti a livello centrale tra Ministero dell’Interno, Confcommercio – Imprese per l’Italia e Confesercenti, e rappresenta un significativo traguardo anche in questo ambito territoriale nell’ottica della implementazione degli strumenti finalizzati a garantire la sicurezza dei cittadini.

L’intesa, che ha durata di tre anni, è strutturata in modo da valorizzare le soluzioni tecnologiche che consentiranno una più veloce interconnettività dei sistemi d’allarme, installati presso gli esercizi commerciali, con le centrali operative della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, a cui saranno trasmesse, in caso di rapina all’interno dei locali, in tempo reale le immagini riprese dalle telecamere, consentendo così un tempestivo intervento.