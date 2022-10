Legalità e sicurezza delle imprese, firmato Protocollo tra Prefettura e Confcommercio

Il Vicario Reggente della Prefettura di Campobasso, Elvira Nuzzolo ha sottoscritto oggi, alla presenza del Questore e dei Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con il Presidente di Confcommercio – Imprese per l’Italia Regione Molise, dr. Paolo Spina, il “Protocollo quadro per la legalità e la sicurezza delle imprese”.

Con l’atto pattizio, che si inserisce nel solco dell’analogo accordo raggiunto a livello centrale tra Ministero dell’Interno e Confcommercio – Imprese per l’Italia si intende intensificare la collaborazione tra Imprese, Prefettura e Forze dell’Ordine per prevenire, contrastare e reprimere ogni tipo di infiltrazione della criminalità comune e organizzata nel mercato, nonché qualsivoglia fenomeno illegale che limiti direttamente o indirettamente la libertà economica delle imprese.

In tale ottica, a fronte dell’attività svolta dalle Istituzioni finalizzata a garantire un contesto sicuro di operatività a tutela degli imprenditori del settore, dei loro collaboratori, di familiari, dipendenti, clienti e fornitori, verrà assicurato, anche in questo ambito locale, un convinto impegno da parte delle imprese, che svolgeranno un ruolo proattivo finalizzato, tra l’altro, ad intercettare, rivolgendosi tempestivamente alle Forze di Polizia, fenomeni e reati che potrebbero rimanere altrimenti sommersi (racket, corruzione, usura), divenendo in tal modo, essi stessi, componenti dinamici e consapevoli nel sistema integrato della sicurezza di questo territorio.

Il Presidente di Confcommercio – Imprese per l’Italia – Regione Molise si farà, inoltre, portavoce presso i propri consociati affinché venga favorita e promossa la più ampia adesione dei medesimi, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, anche ai fini del procedimento di attribuzione del c.d. “rating di legalità” da parte dell’AGCM, di cui si tiene conto ai fini della concessione dei finanziamenti da parte delle Pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario.