Lega, Salvini a Campobasso: appuntamento giovedì 15 alle 11:30 in piazza Vittorio Emanuele II

“Giovedì 15 settembre alle 11:30 sarò in Piazza Vittorio Emanuele II a Campobasso per accogliere insieme a tanti molisani il Segretario federale della Lega Matteo Salvini”. E’ il tweet del commissario regionale della Lega, Michele Marone, con cui si ufficializza la visita nel capoluogo di regione del leader del Carroccio per sostenere i candidati molisani in corsa per il Parlamento in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre.