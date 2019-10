Lega provinciale lotta contro i tumori, convocata assemblea dei soci

E’ stata convocata per il 30 ottobre, dalle 15.30, presso la sede della Lilt di via del Mulinello a Termoli l’assemblea dei soci della sezione provinciale di Campobasso della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. La nota è stata inviata dal presidente Giovanni Fabrizio all’attenzione di tutti i soci della sezione provinciale della Lilt di Campobasso, ai consiglieri della sezione provinciale della Lilt di Campobasso, alla delegata sezionale della Consulta Nazionale Femminile, ai revisori dei conti sezionali. Il mandato è arrivato dal consiglio direttivo sezionale. Unico punto all’ordine del giorno: l’approvazione del nuovo statuto della sezione da adeguare. «I soci che vogliono prendere visione della proposta di statuto – si legge in una nota – possono recarsi dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso la Segreteria della sede sociale».