Lega Pro, si inizia il 28 agosto e si giocherà anche durante i Mondiali. Lupi in ritiro il 17 luglio

Vicino, salvo clamorosi colpi di scena, l’annuncio del tecnico Fabio Prosperi (che ha salutato con un toccante post il Vastogirardi) sulla panchina rossoblù

Il campionato di Lega Pro si inizierà il prossimo 28 agosto e si andrà avanti anche durante i Mondiali in Qatar che saranno in programma dal 21 novembre al 18 dicembre 2022. Il Campobasso dovrebbe andare in ritiro il 17 luglio in una località ancora da definire. Ma la scadenza più imminente è l’ufficializzazione del nuovo tecnico che dovrebbe essere, salvo clamorosi colpi di scena, l’ex del Vastogirardi, Fabio Prosperi.

L’allenatore pescarese, secondo quanto appreso nei giorni scorsi, dovrebbe aver incontrato ieri, 2 giugno, a Campobasso il presidente Gesuè e il direttore sportivo De Angelis per mettere nero su bianco e iniziare a pianificare la nuova stagione. Tutto però lascia credere che nelle prossime ore se ne saprà di più anche su questo.

Quello che è certo è che Prosperi, direttamente dalla sua pagina social ufficiale, ha salutato l’alto Molise con un post di ringraziamento toccante. In casa Campobasso, invece, chi ha la valigia in mano è Tenkorang cercato dalla Cremonese neopromossa in serie A. Ma ovviamente il centrocampista potrebbe non essere il solo ad avere richieste con il nuovo allenatore che, prima e durante il ritiro, avrà modo di valutare la rosa a disposizione.