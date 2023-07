Lega Pro, la molisana Stefania Di Salvo al vertice del Rimini

L’isernina e moglie del numero uno del CdA di Gemelli Molise, Stefano Petracca, ha acquisito la proprietà del club biancorosso con la società Ds Sport Società Benefit

La molisana Stefania Di Salvo, isernina e moglie del numero uno del CdA del Gemelli Molise S.p.A., Stefano Petracca, è la nuova presidente del Rimini Football Club che milita nel campionato di Lega Pro. Lo ha comunicato la stessa società biancorossa con una nota pubblicata, nella scorse ore, sul proprio sito ufficiale. Di seguito il testo:

“Oggi (ieri, ndr), sabato 15 luglio 2023, la DS Sport Società Benefit ha acquisito formalmente il Rimini Football Club. Nei prossimi giorni la nuova compagine societaria formata da Angelo Sanapo, Giuseppe Geria, Antonio Di Battista, Fabio De Vita, Maurizio Panunzio (medico e cognato dei coniugi Petracca, ndr) e Stefania Di Salvo si presenterà ufficialmente alla Comunità Riminese.

“Ringraziamo di cuore i tifosi e tutta la comunità del Rimini Football Club per il sostegno dimostrato anche durante la fase burocratica legata alla trattativa di cessione” commenta la neopresidente Stefania Di Salvo “un ringraziamento particolare anche al Presidente Alfredo Rota per l’ottimo lavoro svolto in questi anni.”

“È stato un onore far parte di questo club: vorrei ringraziare tutti i giocatori, lo staff e, naturalmente, i fan; lascio la squadra in buone mani, i nuovi proprietari sono persone affidabili ed hanno un progetto solido per il Rimini Club” commenta l’ex Patron Alfredo Rota “formulo a tutti loro i miei più sinceri auguri”.

La trattativa è stata seguita dallo studio legale e tributario Positano Scarongella e dall‘avvocato Fabio Verile che ricoprirà il ruolo di Presidente onorario e portavoce del Presidente”.

Stefania Di Salvo è la prima presidente donna della storia ultracentenaria del Rimini che si troverà a gestire l’eredità sportiva di una squadra neo promossa in Lega Pro lo scorso anno e che ha concluso la stagione con l’uscita al primo turno dei play off per la promozione in serie B per mano del Pontedera.