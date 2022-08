Lega Pro, il sindaco Gravina: “Attendiamo il responso del Tar con fiducia”

“Dal 1° luglio scorso, giorno nel quale arrivò il responso della Covisoc, tanti sono stati gli stati d’animo che si sono succeduti in ognuno dei tifosi del Lupo. Il legame viscerale ai nostri colori non ha permesso, nel passato e tantomeno nel presente, che in noi campobassani ci fosse spazio per la rassegnazione. Così, con fiducia, attendiamo il responso del Tar del Lazio previsto per domani facendo, tutti insieme, il tifo per i nostri colori e per la nostra città. Forza Lupi!”.

E’ quanto ha scritto il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, sul suo profilo social ufficiale.