Lega Pro, il Campobasso scrive a Ghirelli e ai club: “Fate partire il campionato”

I Lupi chiedono l’ammissione “con riserva”: “Siamo una delle 60 società ad aver ottenuto il diritto di disputare la C sul campo. Chiediamo tutela sportiva per la nostra posizione e per quella delle altre squadre”

Il Campobasso ha chiesto alla Lega Pro di far partire il campionato e di essere ammesso con riserva. Il club rossoblù ha scritto una lettera al presidente Ghirelli e a tutti i club di Lega Pro per esporre le proprie ragioni.

All’interno del documento, come raccolto da TuttoC.com, si legge: “Sia a tutti chiaro che la nostra società non ha mai chiesto il blocco dei campionati né, tantomeno, il Consiglio di Stato lo ha disposto con i decreti tutelari del 3 e 4 agosto. Conseguentemente il Campobasso non sta creando alcun danno alle competizioni, le quali potranno prendere avvio regolarmente nelle date stabilite. Al contrario, il danno si creerebbe se dovesse essere disposto un rinvio di tutte le partite quando, come sostengono i decreti cautelari predetti, il Campobasso dovrebbe essere semplicemente ammesso alla competizione ‘con riserva’, con la ulteriore conseguenza di non incidere in alcun modo sulla disputa di tutte le altre gare”.

Il club, in conclusione, ha chiesto a Ghirelli di tutelare il Campobasso, ribadendo di essere ancora parte della Lega Pro: “Al momento il Campobasso è una delle 60 società ad aver ottenuto il diritto di disputare la Serie C sul campo e, come tale, è, fino a provvedimento contrario, parte di questa Lega alla quale chiede tutela sportiva per la propria posizione e per quella delle consorelle”.

Intanto, secondo quanto appreso, il campionato dovrebbe iniziare il prossimo 4 settembre, mentre resta da definire la data di partenza della coppa Italia.