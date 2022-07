Lega Pro, il Campobasso ha depositato il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni

Ora non resta che attendere la data dell’udienza – ultimo grado della giustizia sportiva salvo poi ricorrere al Tar del Lazio – per la discussione dell’istanza rossoblù il cui esito si conoscerà entro il 20 luglio prossimo

“Il Campobasso, assistito dallo studio legale DCF Sport Legal, ha depositato ricorso presso il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni – Sezione sulle competizioni professionistiche avverso il mancato rilascio della licenza nazionale per la partecipazione al campionato di serie C sancito dal consiglio federale Figc lo scorso 8 luglio”.

E’ l’annuncio della società rossoblù dal suo profilo social ufficiale di appellarsi all’ultimo grado della giustizia sportiva, salvo poi eventualmente ricorrere al Tar del Lazio intraprendendo le vie della giustizia ordinaria.

L’organismo di controllo della Covisoc in prima battuta e poi il consiglio federale della Figc hanno confermato l’esclusione dei Lupi dalla prossima Lega Pro. Secondo quanto appreso, la Covisoc aveva riscontrato “alla data del termine perentorio del 22 giugno” il non “ritualmente adempiuto obbligo di pagamento dei risalenti debiti fiscali”, ovvero l’Iva del secondo trimestre del periodo d’imposta anno 2021, quella del terzo trimestre del periodo d’imposta anno 2020 e quella del secondo trimestre del periodo d’imposta anno 2019”.

Inoltre, si legge nelle motivazioni della Covisoc, “non risulta neanche che l’Agenzia delle Entrate abbia mai formalizzato un provvedimento di rimessione in termini per quanto attiene la procedura di rateizzazione”. Da ciò deriva, dunque, “un inadempimento rilevante” cui si aggiunge, “con riguardo ai bilanci intermedi al 31 dicembre 2021 e 31 marzo 2022, taluni rilievi che appaiono comunque meritevoli di attenzione e di adeguato monitoraggio come una posta patrimoniale attiva di 650mila euro non connotata da adeguata certezza documentale, tanto da portare a ritenere la stessa consistenza patrimoniale sovrastimata”.

Di qui, perciò, la decisione stessa del consiglio federale di non dare l’avallo all’iscrizione. Ora non resta che attendere la data dell’udienza che sarà fissata dal Collegio di Garanzia del Coni per discutere il ricorso, il cui esito si conoscerà entro il 20 luglio prossimo.