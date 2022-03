Lega Pro, domani mattina si apre la prevendita per Catania – Campobasso

I tagliandi saranno disponibili nei punti vendita del circuito Ticketone e sul sito web ticketone.it fino alle 19

Si aprirà domani mattina, martedì 15 marzo, nei punti vendita del circuito Ticketone e sul sito web ticketone.it, la prevendita dei tagliandi per il settore ospiti dello stadio Massimino di Catania per la trasferta del Campobasso in terra siciliana.

Il prezzo per la “Tribuna Ospiti” è di 15 euro + 2 euro di prevendita e non vi è obbligo di tessera di fidelizzazione per il settore ospiti.

Per acquistare un biglietto ci sarà tempo fino alle 19. La gara, valida per la 32esima giornata del girone C di Lega Pro, si giocherà mercoledì 16 alle 21