Lega Pro, Campobasso escluso. Gravina (Figc): “Dobbiamo essere coerenti con le decisioni degli anni precedenti”

Dopo la bocciatura del ricorso contro la mancata ammissione al campionato, arrivano le dure parole del presidente federale. Ora i Lupi si giocheranno la carta del Collegio di Garanzia del Coni che si pronuncerà entro il 20 luglio

Il Consiglio federale della Figc, nell’assemblea di oggi, venerdì 8 luglio, ha deliberato all’unanimità il rigetto dei ricorsi e la mancata iscrizione in Serie C del Campobasso e del Teramo. Come se non bastasse la seconda doccia gelata a stretto giro per città e tifosi, il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha voluto mettere il carico da undici sulla vicenda. “Con maggiore attenzione da parte dei club – ha dichiarato il presidente federale – si sarebbero potute affrontare positivamente queste due criticità. Sappiamo che il calcio vive momenti difficili dal punto di vista economico, ma dobbiamo essere coerenti con le decisioni prese negli anni precedenti”.

Invece Nicola Binda, giornalista de “La Gazzetta dello Sport” e grande esperto di Serie C, si era così espresso prima della decisione del Consiglio della Figc in merito al ricorso presentato dalla società rossoblù dopo la bocciatura da parte della Covisoc. “Il Campobasso è vittima di una stupidata – ha scritto Binda – un errore che si trascinava da tempo e al quale non è riuscito a rimediare: caso spinoso a livello legale, di modesta rilevanza a livello economico (60mila euro). Una piccola speranza di salvezza ci potrebbe essere”. Ma così non è stato perché ora la palla passa al Collegio di Garanzia del Coni cui il Campobasso presenterà ricorso entro 48 ore dalla decisione del Consiglio Federale e che dovrà fissare una data per la discussione dello stesso, la quale avverrà entro il prossimo 20 luglio.