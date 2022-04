Lega Molise si riorganizza: ecco la nuova struttura e gli incarichi

Nei giorni scorsi a Campobasso, nella sala Congressi del Centrum Palace, il Commissario Regionale della “Lega Molise per Salvini Premier”, unitamente al Consiglio Direttivo ed all’Ufficio Regionale di Coordinamento, composto da tutti gli amministratori locali in carica e dagli ex amministratori, si sono riuniti con i militanti ed i sostenitori per condividere ed illustrare le linee programmatiche ed organizzative del partito da attuare sul territorio.

Sono state istituite tre Sezioni Provinciali coincidenti con tre aree territoriali:

1) Campobasso -Molise Centrale;

2) Isernia – Alto Molise;

3) Termoli – Basso Molise.

Si è parlato inoltre della nuova campagna di tesseramento 2022 che partirà nelle prossime settimane tornando, finalmente, ad essere presenti nelle piazze dei nostri comuni con i gazebo per la raccolta delle adesioni e per ascoltare le richieste ed esigenze dei cittadini Molisani.

A breve si darà corso anche alla campagna referendaria sulla riforma della Giustizia, con l’organizzazione di eventi informativi sui quesiti ammessi e per i quali si andrà al voto il prossimo 12 giugno 2022 unitamente al primo turno delle elezioni amministrative.

Si è illustrata, inoltre, l’attività di supporto all’azione politica del partito che svolgono i Dipartimenti tematici (Agricoltura, Pesca, Turismo, Attività Produttive, Economia, Energia, Infrastrutture e trasporti, Giustizia, Lavoro, Sanità, Famiglia, Giovani, Pari Opportunità, Disabilità; Cultura ecc.), elaborando proposte programmatiche sulle rispettive materie di riferimento.

Si parlato anche dell’organizzazione della raccolta aiuti per i profughi di guerra dell’Ucraina, che grazie alla disponibilità e l’impegno di tutti i nostri militanti e sostenitori, nonché della Responsabile Organizzativo Regionale, Dr.ssa Tiziana Martinelli, e dei ragazzi della Lega Giovani Molise, guidati dalla Coordinatrice Regionale, Giulia Minnillo, sta procedendo in tutta la regione con profitto e grande entusiasmo di solidarietà.

Dopo ampia discussione ed aver ascoltato tutte le istanze avanzate, Marone ha ringraziato tutti i soci sostenitori ed i militanti presenti, nonché il Consiglio Direttivo, l’Ufficio Regionale di Coordinamento e la Lega Giovani del Molise, per la partecipazione e la loro dedizione profusa in questi anni in favore del partito sul territorio, evidenziando altresì che i prossimi mesi saranno densi di impegni sia per la campagna del tesseramento e sia per quella referendaria, ribadendo peraltro che la Lega Molise tornerà ad essere presente nelle tante piazze Molisane per ascoltare le istanze ed i problemi dei cittadini e cercare di dare risposte con la formulazione di un programma politico-amministrativo che possa contribuire al rilancio socio-economico della Regione Molise e che, in particolare, individui soluzioni per cercare di risolvere i principali problemi che affliggono la popolazione molisana: Sanità, Infrastrutture e Lavoro.

Peraltro, in questi ultimi giorni, sono stati nominati i responsabili regionali dei Dipartimenti Economia ed Energia rispettivamente nelle persone del Dr. Stefano Testa e dell’Ing. Luigi Antonio Petroni, i quali parteciperanno ai lavori nazionali dei suddetti Dipartimenti con i relativi Capi Dipartimento, Sen. Alberto Bagnai e Sen.Paolo Arrigoni.

E’ stato altresì nominato il responsabile regionale della comunicazione nella persona del signor Diego Dall’Ava, già referente territoriale della comunicazione social della Lega nazionale.