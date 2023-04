Lega, Marone ha incontrato Salvini: «Subito il candidato presidente del centrodestra»

Il responsabile della Lega Molise, Michele Marone, ha incontrato il leader Matteo Salvini: al centro del colloquio le nuove infrastrutture da programmare per la regione.

È emersa la necessità di chiedere agli alleati di coalizione di individuare al più presto il candidato presidente.

“Non c’è più tempo, il Molise ha bisogno e pertanto abbiamo necessità di costruire un nuovo governo regionale che sia in grado di fronteggiare tutte le maggiori criticità del territorio, come sanità, infrastrutture e lavoro e che abbia una visione di sviluppo e rilancio socio economico della Regione al fine di fermare lo spopolamento e ridare speranza al futuro dei Molisani” ha detto Marone.