Manifestazione regionale della Lega, a Isernia, con la presenza dei militanti, ma anche con la sorpresa della massiccia rappresentanza del gruppo che fa capo a a Michele Iorio. Giovedì Salvini arriva in Molise in molti già parlano di un suo colloquio riservato con l’ex governatore. Presenti anche Fratelli d’Italia e Filomena Calenda e, anche per lei, si parla di un possibile ritorno a casa, ma per ora è tutto coperto da uno stretto riserbo.