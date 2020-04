Lega fuori dalla Giunta, Salvini dichiara guerra al Molise per una poltrona e in piena emergenza

Le emergenze, sanitaria ed economica, non mollano la presa e il presidente Toma è impegnato in queste ore nella ricomposizione della Giunta regionale per poter continuare a dare risposte immediate, dopo l‘approvazione del Bilancio, alle esigenze dei cittadini. Nei primi giorni della settimana dovrebbe esserci il decreto di nomina e quasi certamente saranno confermati Niro, Cavaliere, Di Baggio e Cotugno, con possibili variazioni di deleghe. Qualcuna dovrebbe finire anche al sottosegretario Pallante, come successo al pari ruolo in Abruzzo. L’unico dato certo al momento è che Luigi Mazzuto non sarà riconfermato. Per una molteplicità di ragioni. La più importante delle quali risiede nel fatto che la Lega non ha rappresentanti in Consiglio regionale, dal momento che le due elette sono state espulse. E non si capisce perché la Lega senza rappresentanti, sino alla settimana scorsa ha avuto un membro in Giunta, mentre Fratelli d’Italia, con un eletto, non è stato rappresentato.

Ebbene mentre l’Italia e il Molise stanno fronteggiando le più grandi emergenze, sanitaria ed economica, dalla fine del secondo conflitto mondiale, il leader della Lega Matteo Salvini sta scatenando una guerra contro il Molise per una poltrona. “Un siluro su Toma” – ha riferito agli iscritti il commissario della Lega Molise Jari Colla. Che ha indirizzato un messaggio ai leghisti molisani chiedendo loro di segnalare “errori e criticità” della Giunta Toma. Dimenticando, forse, gli errori della Lega in Molise. Ad iniziare dalle comunali di Campobasso, perse dal centrodestra evidentemente per un candidato della Lega, imposto dalla Lega, che non è mai stato in partita.

Dunque Matteo Salvini dichiara guerra ai vertici della Regione Molise. Il tutto in piena pandemia. E la poltrona molisana dovrebbe essere l’ultimo dei pensieri del segretario del Carroccio. Che, invece, sembra aver preso a cuore le sorti del Molise. redpol