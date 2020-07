“Lega contro i tumori” Pietracupa presidente regionale dell’associazione

Mario Pietracupa è stato nominato presidente dell’associazione regionale “Lega contro i tumori”.

Un incarico di prestigio per il presidente della Fondazione Neuromed.

Il primo a fargli gli auguri il vicepresidente della Regione, Vincenzo Cotugno. Poi la sindaca di Pozzilli, Stefania Passarelli, che dice: “A nome mio e dell’intera amministrazione comunale porgiamo i più fervidi auguri per il prestigioso incarico giunto su iniziativa del presidente nazionale al dr. Mario Pietracupa che lo vede alla guida dell’Associazione regionale per la Lotta contro i Tumori. Sono certa che il dr. Pietracupa profonderà la sua energia e le sue doti, già ampiamente dimostrate nel corso della sua esperienza professionale e di vita a vari livelli per il bene dell’intera regione. Ti auguro un proficuo e significativo lavoro a sostegno dell’associazione certa che il compito affidato sarà portato avanti nel pieno rispetto degli impegni assunti. Conoscendoti ormai da molti anni, sono sicura che lo spirito di profonda umanità caratterizzerà il Tuo mandato presidenziale. Un incarico così prestigioso conferito a un cittadino di Pozzilli riempie di orgoglio tutta la nostra comunità. Auguri e buon lavoro”.