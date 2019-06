Lega, Claudio Durigon a Campobasso: «D’Alessandro, un candidato sindaco serio»

CAMPOBASSO

«Abbiamo scelto un grande candidato sindaco e una persona seria dando la possibilità ai cittadini di Campobasso di intraprendere la strada del rinnovamento. Su questo siamo pronti a dare una mano come governo ad una regione e ad una città che sono attanagliate da una crisi di lavoro importante; quindi più occupazione, più servizi, più infrastrutture in una sinergia istituzionale d’intenti molto importante». Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro in quota Lega, tira dritto sulla linea governativa del Carroccio e soprattutto la volata a Maria Domenica D’Alessandro, presente all’incontro – accanto al coordinatore regionale, Luigi Mazzuto – in vista del ballottaggio di domenica prossima con Roberto Gravina del Movimento Cinque Stelle. Un capoluogo di regione in procinto di rinnovare l’amministrazione comunale, ma in cui la spia rossa dell’emergenza lavoro è più che mai drammaticamente accesa.