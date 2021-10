L’edizione 48 della Su e Giù si farà, tutte le novità dall’atletica leggera

L’atletica leggera continua a regalare gioie al Molise ed il Gruppo Sportivo Virtus, come di consueto, fa brillare i propri colori lungo tutta la Penisola. Ottime notizie sono dunque giunte da Forlì dove, domenica 10 ottobre, si sono svolti i campionati italiani di corsa su strada Assoluti. Letizia Di Lisa, con uno strepitoso dodicesimo posto, ha rappresentato il miglior risultato tra gli atleti molisani presenti. La campobassana, allenata da Andrea Piscopo, ha percorso i 10 chilometri con l’ottimo tempo di 34’38”, ad una manciata di metri dalla top ten. La Di Lisa chiude così in bellezza un’annata che, sebbene interrotta da alcuni piccoli infortuni, l’ha comunque confermata ai vertici delle classifiche nazionali. Tra gli uomini buon risultato per Leo Paglione che, in una gara dove erano presenti tutti i migliori fondisti italiani, ha chiuso al 21esimo posto con l’ottimo crono di 29’35”. Il mezzofondista Virtus aveva già dato prova del buon stato di forma a Milano, in occasione dell’8° Meeting Elite svoltosi il 25 settembre. Il quell’occasione infatti Leo aveva colto un risultato clamoroso, chiudendo al secondo posto la prova dei metri 5000 con il tempo stellare di 13’56”: nel nuovo millennio nessun atleta tesserato per una società molisana era ancora stato in grado di abbattere il muro dei 14 minuti. Ed ancora, ottime notizie sono giunte da Telese dove Paola Di Ruolo ha chiuso al sesto posto, ma prima di categoria, la Telesia Half Marathon, manifestazione internazionale svoltasi nella cittadina campana il 3 ottobre.Le belle notizie non giungono però mai sole: il Gruppo Sportivo Virtus ha infatti comunicato che l’edizione 48 della Su e Giù si farà! Appuntamento per tutti gli amanti della stracittadina al 14 Novembre, a Campobasso, finalmente.