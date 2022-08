L’economia afgana dopo un anno con i talebani

di Marianna Meffe

A un anno dal ritorno al potere dei talebani, di Afghanistan si sente parlare sempre meno.

In un mondo continuamente scosso da eventi drammatici, si tende a perdere qualcuno per la strada.

Ma questa nostra sbadata dimenticanza cela il declino di un Paese intero.

Sotto i talebani l’economia afgana ha subito un brusco stop: la loro ostinazione a perseguire i precetti coranici nella loro forma più estremista, gli è valsa un bando totale dal resto del mondo.

Con le riserve estere congelate e le funzioni della Banca centrale afgana bloccate, il sistema economico afgano è praticamente precipitato.

Inoltre, con il blocco dei fondi, per i lavoratori è impossibile accedere ai conti e agli stipendi virtualmente depositati nelle banche.

La povertà estrema della popolazione, dovuta anche alla forte svalutazione della moneta locale, ha determinato una riduzione della domanda di beni, portando molte aziende afgane al fallimento.

Gli integralisti islamici non possono neppure contare su una forza economica interna: ad eccezioni dei proventi delle coltivazioni di papaveri da oppio (tra l’altro giudicate immorali dalla legge islamica), a livello nazionale non esiste un’industria in grado di trainare la ripresa.

Ad ora, è il sistema assistenzialistico delle Onlus a farsi carico di parte dei bisogni della popolazione, ma non può certamente sostituire un’economia funzionante.

A peggiorare il quadro, la questione femminile, della quale ho già parlato qui: avendo escluso le donne da tutti gli spazi socio-politici, l’Afghanistan si trova privato di una grande fetta della sua forza lavoro. difficilmente sostituibile.

La crisi in cui versa il sistema dell’istruzione (data la mancanza delle ex-insegnanti donne e con le difficoltà delle famiglie a reperire materiale scolastico ) rende infatti complesso formare nuove figure.

È per non abbandonare a se stesse tutte queste persone, che un gruppo di 32 ong ha chiesto alla comunità internazionale di sbloccare i fondi afgani e gli aiuti al paese, comunque premendo affinché la gestione dei fondi venga controllata da un organo indipendente, fuori dal controllo dei talebani.

Insomma, un appello per salvare la popolazione.

Per il momento la comunità internazionale non ha ancora dato una forte risposta comune: va detto che il contesto è delicato.

Occorre saper ben separare l’urgenza di una collaborazione con i talebani per garantire la sussistenza degli afgani da un riconoscimento (seppur apparente) del governo talebano.