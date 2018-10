TERMOLI

Ci Risiamo. L’eco punto del porto di Termoli è ripiombato nel degrado. Immondizia di ogni genere e odore nauseante fanno da sfondo ad una cornice come quella del porto di Termoli che dovrebbe rappresentare un biglietto da visita per residenti e turisti. Uno scempio che non trova mai fine neanche dopo l’episodio avvenuto lo scorso luglio quando un uomo venne multato per aver gettato buste di rifiuti proprio all’eco punto del porto.