L’eccidio di Tavenna nelle parole di chi c’era

Sabato 13 ottobre 2018. L’Arma dei Carabinieri, il Comune di Tavenna e il Comune di Colletorto celebrano il settantacinquesimo anniversario dell’eccidio nazista di Tavenna. Nel pomeriggio la volta celeste è limpida. Luminosissima. Il canto del cielo sussulta silente. Tra le querce secolari, in Contrada Brecciaro, i raggi del sole riscaldano il luogo dove avvenne la barbara fucilazione. All’ombra della vegetazione, tra due croci, un casolare diroccato e la macchia verde di un fitto canneto è stata sistemata una lapide per celebrare la triste ricorrenza. «In onore del carabiniere Vincenzo Simone e del civile Giuseppe di Lena, entrambi fucilati a Tavenna, presso Fonte Canaparo, il 13 ottobre 1943, dai tedeschi, per rappresaglia, dopo essere stati presi in ostaggio e costretti a scavarsi la fossa». E’ questo il contenuto dell’iscrizione scoperta a perenne memoria per non dimenticare l’eccidio nazista che si consumò alle porte del paese. I due comuni molisani, Tavenna e Colletorto, si uniscono così nel segno del ricordo e delle forti emozioni. Di pomeriggio, 75 anni fa, intorno alle ore 15.30, il giorno 13 ottobre 1943, presso Fonte Canaparo, per rappresaglia, venero portati due carabinieri e un cittadino del luogo per essere fucilati, a seguito del ferimento di un soldato tedesco. Il triste episodio si verificò durante un’azione di rastrellamento, dopo lo sbarco degli Alleati a Termoli, che costrinse i tedeschi alla ritirata verso l’interno. Sotto i colpi del plotone di esecuzione caddero Giuseppe Di Lena, contadino di cinquant’anni e il giovane ventisettenne Vincenzo Simone di Colletorto. Quest’ultimo era un carabiniere che di passaggio si trovava a Tavenna, proveniente dalla martoriata città di Ortona. Tra i fucilati – per miracolo – riuscì a salvarsi l’altro carabiniere diciottenne Giovanni Iuliano, per aver fatto finta di morire dopo l’improvvisa raffica di colpi.

Luigi Pizzuto

…continua sulla copia cartacea di domani, lunedì 22 ottobre, del Quotidiano del Molise.