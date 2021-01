L’Ecce Homo di Toro studiato e presentato in Spagna

Una statua del grande patrimonio artistico torese, perloppiù ignota alla gran parte dei concittadini – La notizia è stata pubblicata sul sito Toroweb – È il busto dell’Ecce Homo, conservato presso i localli adiacenti alla Chiesa madre (ex Oratorio superiore). Lo scultore e ricercatore spagnolo Arturo Serra Gómez ne ha attribuito la paternità a Nicola de Mari “maestro scultore” salernitano di Baronissi, del quale ha relazionato in un congresso in Spagna nell’ottobre 2018.

Tra le molte informazioni, l’autore vi ha spiegato come è arrivato alla attribuzione dela statua torese, commissionata dal reverendo don Gaetano Laurelli probabilmente nel 1720. Il nome del committente e la data, leggibile solo in parte, sono scritti sulla base della statua. Sappiamo da altre fonti che il reverendo Laurelli fu arciprete di Toro dal 1718 al 1724, anno in cui passò a dirigere un collegio a Napoli.