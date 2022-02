‘Leaving abd waving’, a Campobasso l’emozionante reportage di Deanna Dikeman

Un viaggio nel tempo e negli affetti, fermando il momento tra la malinconia e il dolore che precede le partenze. Un fiume di sensazioni che raggiunge il pubblico attraverso Leaving and Waving, il reportage fotografico di Deanna Dikeman che grazie all’impegno dell’associazione Il Cavaliere di San Biaseapproderà a Campobasso la prossima settimana.

Domenica 20 febbraio, alle ore 18.00, il taglio del nastro di una mostra in cui il saluto e l’amore della famiglia permeano emozionanti scatti d’autore. Perché la Dikeman per 27 anni ha fotografato i suoi genitori che la salutavano prima che lei si rimettesse in viaggio, dopo essere andata a far loro visita a Sioux City, nello Iowa. Ad ogni partenza li ha immortalati nel momento del distacco, per imprimere per sempre quei momenti e per attenuare quel senso di tristezza che aleggia quando ci si appresta ad andar via.

Il reportage induce ad una profonda riflessione sullo scorrere del tempo, sull’invecchiamento, sui distacchi dalle persone amate che ognuno affronta in maniera unica e personale. Davanti agli scatti di Leaving and Waving, agli sguardi rassicuranti dei suoi genitori con braccia protese e mani grandi che salutano e accolgono, il visitatore avverte subito quell’inconfondibile senso di casa. Perché quei saluti parlano delle vite di tanti, di tutti.

Allestita ed apprezzata negli Stati Uniti e in diversi luoghi d’Europa, la mostra è approdata in Italia al prestigioso festival internazionale di fotografia Cortona On The Move, per giungere oggi a Campobasso, alla Fondazione Molise Cultura (palazzo Ex – GIL di via Milano 15).

Il giorno precedente, sabato19 alle 16.30, sarà possibile incontrare l’artista in videoconferenza in un’intervista condotta da Simona Palladino. Basta accedere al link: https://hope.zoom.us/j/87568893613?pwd=a2hicFhwdUZrZGdBVnZTNFpZVHBhZz09

Deanna Dikeman è nata il 3 aprile 1954 a Sioux City, Iowa. I suoi lavori sono stati pubblicati da The New Yorker, The New York Times, Slate, Der Tagesspiegel, Der Spiegel, De Volkskrant, M Le magazine du Monde; nel 2021 ha ricevuto il Premio Nadar Gens d’images.

La mostra Leaving and Waving resterà aperta fino al 6 marzo, visitabile dal martedì alla domenica, dalle ore 17.00 alle ore 20.00. Info al 3357763884.