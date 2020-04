Le Versioni online di famosi giochi da tavolo

Ecco alcuni giochi tradizionali che sono sempre divertenti da giocare e, ciò che è ancora più interessante, ora puoi giocare online.

Giochi da tavolo

Sei pronto per una partita a Catan o per un nuovo round di Monopoli? Puoi trovare tutti i giochi da tavolo (board games) più popolari online. La cosa migliore è che sono molto popolari i e puoi facilmente trovare altri giocatori con cui condividere il divertimento online.

A parte il fatto che questi giochi sono divertenti, fanno anche bene alla mente. Stimolano le funzioni cognitive e migliorano la memoria. Possono aiutarti a migliorare le tue capacità decisionali e di risoluzione dei problemi.

Ma c’è ancora di meglio: ci sono molti nuovi giochi da tavolo come il Cribbage che puoi provare. L’ambiente digitale ha influenzato questo genere e ha aggiunto molti nuovi elementi che possono essere davvero interessanti.









Il gioco del Catan.

Poker online

Non importa se non hai mai giocato a poker o non ci giochi da un pò, è un gioco eccellente per aiutarti a passare il tempo. Ora probabilmente pensi di dover giocare a poker con soldi veri, ma non è vero.

Ci sono molte piattaforme online in cui migliaia di persone si riuniscono per giocare senza investire un centesimo. Potresti pensare che questo fa perdere il brivido al gioco, ma non è così. Ci sono vari obiettivi che i giocatori possono guadagnare, salire in classifica e giocare per i gettoni virtuali che guadagnano nel tempo.



Il poker online rimuove anche un aspetto del gioco: essere nella stessa stanza con altri giocatori. Puoi dedicarti completamente al gioco senza distrazioni mentali o senza doverti guardare alle spalle.



Poker e Casinò Online





Casinò online

I casinò online sono saliti alle stelle in termini di popolarità nell’ultimo decennio. Sono in molti che amano giocare online ai giochi da casinò preferiti. I casinò presentano alcuni dei migliori giochi, tra cui slot online, poker, bingo, blackjack e molti altri.





A differenza dei casinò tradizionali, quelli online non obbligano i giocatori a giocare con soldi veri. Puoi giocare gratuitamente oppure utilizzare offerte promozionali all’apertura di nuovi conti. Per capirne il funzionamento puoi leggere questa pagina di bonus casino che trovi su casino-professor.com.



Inoltre, I casinò online hanno centinaia di giochi tra cui scegliere e sempre nuove slot con cui giocare in modo da rendere la tua esperienza di gioco ancora migliore.

Tombola





Il bingo online offre molta più libertà rispetto al gioco tradizionale. Prima di tutto, non devi tacere mentre giochi. Nel bingo online, non devi nemmeno contrassegnare i tuoi numeri quando vengono chiamati. Se hai il numero, verrà compilato automaticamente.





Puoi anche giocare con i tuoi amici, unirti alle chat room e divertirti insieme. Il bingo può anche essere giocato gratuitamente e, se lo desideri, puoi mettere alla prova la tua fortuna con soldi veri. Le versioni online offrono premi, bonus e mini-giochi sorprendenti che rendono il gioco ancora più divertente.







Il gioco del Mahjong

Mahjong

Mahjong è un gioco antico che ha superato la prova del tempo. Per coloro a cui piace mettere alla prova le proprie capacità mentali e sfidare la propria mente, questo è uno dei giochi migliori. Non importa quanti anni hai, giocare a mahjong è una grande esperienza e possiede un grande fattore sociale.

È un grande gioco per dimenticare l’isolamento. Questo gioco ti insegna la pazienza, ti aiuta ad affinare la tua mente e a migliorare la memoria. Questo è un gioco divertente che ti aiuterà con altri aspetti della tua vita e metterà alla prova la tua mente mentre sei da solo.

Conclusione

Questi sono alcuni dei migliori giochi tradizionali trasferiti con successo nel mondo online. Assicurati di provarli anche se sei scettico sui giochi online. C’è un motivo per cui sono così popolari.