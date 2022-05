Le vergogne del calcio coperte da altre vergogne

di Sergio Genovese

Nella mia carriera professionale ho cercato di rappresentare al meglio il ruolo di educatore sportivo senza mai allontanarmi dall’obiettivo che un goal siglato o fallito, rappresentasse anche un valore vero di vita. La premessa serve solo a chiarire che ho incrociato tantissime persone che si sono battute, con alterni risultati, per valorizzare innanzitutto l’aspetto educativo dello sport, poi quello agonistico senza distinguere mai i due versanti. Provenendo da certa scuola di pensiero, qualche giorno fa, sono rimasto allibito ed indignato dalla iconografia che gli Stadi di Cagliari e di Genova hanno proiettato al mondo intero consegnando i principi dello sport alla più deleteria propaganda di inciviltà umana. Le squadre sconfitte hanno avuto l’obbligo, col capo chino, di avvicinarsi alla curva dove gli spinellati a petto nudo, dimostrando persino la generosità di non ricorrere alla violenza, per diversi minuti hanno riempito di insulti i calciatori i quali, supinamente, rinunciando a qualsiasi condizione di orgoglio e di dignità umana, sono rimasti in balia della veemenza degli ultrà che tacitavano la rabbia scaricando tutto quello che di becero si poteva urlare. Addirittura Criscito, che aveva sbagliato un calcio di rigore come tante volte succede, braccia alzate, invocava indulgenza tradendo uno stato psico fisico di grave deterioramento. Una vergogna! Abbiamo sdoganato il concetto che nello sport , anzi nel calcio, si ha l’obbligo di vincere e se si perde lo sconfitto deve essere disonorato. E’ incredibile il livello raggiunto che diciamolo, senza mezzi termini, è una esclusiva del calcio. Non mi risulta che in altri sport, il perdente o i perdenti siano sottoposti alla gogna raccontata. Lo scenario di qualche giorno fa è stato visto da milioni di tifosi, migliaia di giornalisti, centinaia di dirigenti sportivi di quelli che girano con l’auto blu con tanto di autista. Se non sono stato distratto, nessuno degli attori citati, ha avvertito la urgenza di denunciare quello spettacolo immondo che disarciona le persone che si sono battute con i giovani per insegnare anche il valore di un insuccesso. Neanche i commentatori che erano sul campo, hanno proferito parola distratti dalle analisi tattiche che dovevano raccontare rilevatesi un comodo alibi per sfuggire da una responsabilità che l’etica professionale ( che bestemmia) imponeva. La immagine dei calciatori con il capo chino ridotti all’abbandono di qualsiasi riserva di dignità umana è la opposizione allo sport che si vuole affermare nei contenuti educativi/ sociali. Difronte a verità così gravi e dure, il silenzio di chi doveva e deve denunciare, come comportamento, è ancora più vergognoso di quello degli spinellati a petto nudo che, tra una tirata e l’altra , hanno promosso la apologia dell’insulto e della sopraffazione psicologica su chi si è disposto alla resa su tutto. I soldi e il marcio che gira nel mondo pallonaro sono la causa di tutto. Quei ragazzi , ricordando il conto in banca ammucchiato, tutto sommato avranno pensato.: meglio perdere un po’ della nostra dignità che correre il rischio di intaccare un pezzo del tesoro posseduto. Evviva, anzi vergogna!

Foto: corrieredellosport.it