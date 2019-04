Le variazioni di bilancio “spaccano” la maggioranza: bagarre in consiglio

REDAZIONE TERMOLI

Bagarre, accuse reciproche e una variazione di bilancio urgente che è stata approvata con soli 9 voti a favore, quelli della maggioranza che è rimasta presente fino alla fine nella sala consiliare. E’ quanto accaduto a Termoli dove i “passaggi di casacca” di chi per cinque anni è stato consigliere di centrosinistra adesso “migrato armi e bagagli” tra i candidati del centrodestra hanno determinato una seduta di assise civica dai toni molto accesi. Sul tavolo c’erano delle variazioni urgenti di bilancio per un consiglio comunale convocato in prima seduta domenica mattina e andato deserto, che ha visto l’assenza dell’assessore al Bilancio, Vincenzo Ferrazzano, dimissionario dalla mattinata di sabato, appena pochi minuti dopo aver presentato la candidatura con i Popolari per l’Italia in appoggio al candidato sindaco del centrodestra Francesco Roberti. E un consiglio comunale che ha visto anche l’uscita prima della votazione di Vincenzo Sabella, Michele Barile e Timoteo Fabrizio, anche loro passati tra i candidati del centrodestra. Il provvedimento, quindi, è stato approvato con i soli voti dei 9 consiglieri rimasti “fedeli” al centrosinistra. Nel corso della discussione è stato Nick Di Michele a sottolineare l’inopportunità di una votazione al 90esimo minuto. «Non parteciperò al voto – ha affermato Di Michele – ci troviamo a discutere di una variazione di bilancio solo per 12mila euro di fondi per le famiglie e più di 50mila euro per le strade ma siamo in campagna elettorale. Questo bilancio non muore con questa amministrazione ma andrà avanti nel tempo e se ci sono stati danni li pagherà la prossima amministrazione». Anche il consigliere Daniele Paradisi aveva presentato una pregiudiziale contro l’urgenza della votazione. «Abbiamo fatto notare che l’urgenza non c’era – ha affermato Paradisi – perché era nota già 60 giorni fa la necessità di far ratificare in consiglio comunale questa delibera di Giunta ma per ragioni a noi ignote hanno omesso di convocare il consiglio comunale nei termini e li hanno accelerati cercando di motivare con l’urgenza una convocazione di domenica mattina. Loro già sapevano di non avere i numeri per domenica mattina e hanno fatto slittare in seconda convocazione quando servivano solo un terzo dei consiglieri e quindi sono bastati 8 consiglieri per deliberare una cosa che non poteva essere deliberata». Paradisi punta il dito anche contro l’assenza dell’ex assessore Ferrazzano. «Ci saremmo aspettati la presenza oltre che del tecnico anche dell’assessore che avrebbe dovuto esplicitare le ragioni politiche alla base di un provvedimento al bilancio ma ci è stato detto che la sua assenza era dovuta alle dimissioni che lo stesso ha dato sabato mattina per il trasferimento ad altra compagine opposta rispetto a quella di cui ha fatto parte finora». Un consiglio comunale che, però, ha visto anche un lancio di accuse tra maggioranza e minoranza «che non è sempre stata compatta – ha proseguito Paradisi – così come non lo è stata la maggioranza nel presenziare alle sedute di consiglio comunale. Se fossimo stati tutti compatti, compreso qualche candidato illustre, oggi avremmo riscontrato un voto opposto rispetto a quello che di fatto si è registrato». Per il sindaco Sbrocca, invece, quello che è successo in consiglio comunale «è inspiegabile. La delibera di Giunta con cui abbiamo approvato la variazione di bilancio è stata firmata e proposta dall’assessore Ferrazzano che fa parte di questo gruppo e quindi è come dire che ha fatto una cosa e poi l’ha disconosciuta. A noi sembra un atteggiamento incomprensibile anche per il fatto che fino alla settimana scorsa, ossia fino alla presentazione delle liste, gli stessi consiglieri hanno sempre approvato tutte le decisioni del consiglio e tutte le variazioni di bilancio e in Giunta è stato approvato sempre con la presenza dell’assessore al Bilancio. Credo che tutto questo sia il nervosismo della campagna elettorale, forse hanno paura di perdere e quindi allora il nervosismo aumenta a dismisura e fa fare loro delle cose incomprensibili».